Milan, Rabiot a sorpresa: "Sarà bello rivedere Rowe, è un bravo ragazzo"

Adrien Rabiot torna in Serie A e lo fa con la maglia rossonera del Milan. Il centrocampista ha parlato così della scelta di tornare in Italia durante la conferenza stampa di presentazione e dell'incontro, imminente, con Rowe, nuovo calciatore del Bologna. Un litigio tra i due è alla base del suo addio all'Olympique Marsiglia: "Ho fatto un post per i tifosi del Marsiglia, ho detto loro tutto ciò che penso: mi hanno sempre trovato bene e ho condiviso una stagione intensa lì. Con Rowe non c'è niente di speciale, ci siamo anche parlati quando ha firmato con il Bologna e io con il Milan; ci siamo mandati messaggi per augurarci il meglio e dirci che ci vedremo a San Siro. Sarà bello vederlo, lui è un bravo ragazzo. Quello che è successo è una cosa di spogliatoio, ma non è cambiato il rapporto che io ho con lui: sarà contento di vederlo e lui sarà contento di vedermi".

Allegri ti ha detto che giochi subito titolare?

"Non mi ha detto niente ancora... Io ci spero, poi decide lui. Mi ha chiamato ad inizio estate, poi mi ha chiamato il giorno dopo i fatti di Marsiglia, ieri mi sono allenato. Non abbiamo ancora avuto il tempo di poter parlare bene della squadra, ma io lo conosco bene, so come lavora, so come lavora il suo staff. Quindi sono pronto".