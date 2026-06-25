Il Milan riesce a piazzare Gimenez? Dal Messico: va al Porto, ecco le cifre

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Santiago Gimenez è attualmente impegnato al Mondiale col suo Messico, ma intanto secondo le notizie che circolano in patria il suo entourage sta attivamente lavorando all'addio al Milan. E in questo senso il centravanti rossonero sarebbe oramai vicinissimo al trasferimento al Porto, secondo Deportes Total Mx.

Gimenez va al Porto?

Milan e Porto, si legge, stanno portando avanti in modo proficuo le trattative, col tecnico Francesco Farioli che avrebbe inserito Gimenez in cima alla sua lista della spesa in vista della prossima stagione. La trattativa viene definita come in stato avanzato, con possibilità di chiusura a cifre importanti per il Milan: 28 milioni di euro più ulteriori 7 di bonus. Nell'ultima sfortunata stagione il giocatore, ricordiamo, è stato a lungo out per infortunio mettendo insieme soltanto 16 presenze in campionato senza gol all'attivo.