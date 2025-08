Milan, tentativo per Nunez! Sky: è la prima scelta per l’attacco

vedi letture

Il Milan ha messo nel mirino Darwin Nunez come prima scelta per rinforzare l’attacco. L’attaccante uruguaiano del Liverpool è fortemente voluto da Igli Tare, che spinge per portare il classe ’99 in rossonero. Nonostante il tentativo iniziale, la trattativa si presenta complessa per costi e concorrenza. Il club ha già avviato i contatti con il giocatore, segnale di una volontà concreta di approfondire l’operazione.

Oltre al Milan, anche l’Al Hilal segue da vicino Nunez, pur non avendo ancora formulato un’offerta ufficiale. Sul taccuino della dirigenza milanista restano comunque valide le alternative Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund. Tuttavia, l'attaccante seguito anche dal Napoli, prima dell'acquisto di Lucca, resta in cima alla lista. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.