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Milan-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e D’Aversa

Milan-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e D’AversaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:00Serie A
di Francesco Carbone

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, incontro valido per la 30ª giornata di Serie A. A causa dell’infortunio che ha messo ko Leao, è Niclas Fullkrug a partire titolare, affiancando in attacco Pulisic. In difesa torna Bartesaghi dal 1’, mentre a centrocampo Fofana vince il ballottaggio con Ricci, assicurando maggiore solidità al reparto rossonero.

Per il Torino, il tecnico D’Aversa punta su Duvan Zapata al fianco di Simeone, lasciando Che Adams in panchina. A centrocampo, Prati viene preferito a Ilkhan, confermando la scelta di un assetto più equilibrato per la squadra granata. Di seguito le formazioni ufficiali del match

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. A disp. Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, Gimenez, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. All. Roberto D'Aversa.