Ufficiale Mollato dal Napoli, Maldini lascia l’Atalanta e va alla Lazio: svelata la formula

vedi letture

Adesso è anche ufficiale: Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. La società capitolina lo rileva con un acquisto a titolo temporaneo dall'Atalanta ma ha la possibilità di riscattarlo, con l'acquisto a titolo definitivo che potrebbe anche verificarsi autonomamente allo scattare di determinate condizioni.

La Lazio ha comunicato l'acquisto di Maldini con una breve nota ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio".

Negli stessi istanti, anche l'Atalanta ha confermato la buona riuscita della cessione di Maldini junior alla Lazio: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a S.S. Lazio – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante 24enne Daniel Maldini. Il Club nerazzurro augura a Daniel il meglio per il prosieguo della corrente stagione sportiva".