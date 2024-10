Ufficiale "Nessuno è stato allontanato dal Castellani!", la secca smentita dell'Empoli

Secca smentita dell'Empoli su quello che sarebbe accaduto al Castellani durante il lunch match contro il Napoli. Di seguito la nota ufficiale del club toscano.

"Empoli Football Club, in merito a ricostruzioni fantasiose apparse sul web nel post gara con il Napoli, a tutela della propria rispettabilità e di quella del Presidente Fabrizio Corsi, tiene a precisare che nessuna persona è stata allontanata dallo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena.

In seguito al gol del Napoli, il servizio di sicurezza dell’Empoli Football Club, è intervenuto come da prassi per placare un diverbio tra alcuni spettatori presenti. Contestualmente, ribadiamo che nessuna persona è stata allontanata dal proprio posto né tantomeno dalla stadio, con la dirigenza azzurra che ha collaborato a riportare la situazione alla normalità.

La società si è sempre contraddistinta per un forte senso di ospitalità ed accoglienza verso i tifosi ospiti e non vuole né accetta che la propria immagine venga macchiata da ricostruzioni prive di ogni fondamento. A tale scopo, Empoli Football Club ha dato mandato ai propri legali di valutare le azioni opportune a tutela del proprio nome".