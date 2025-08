Niente Ambrosino, il Cagliari prende un altro attaccante: arriva Esposito dall'Inter

Ci siamo per Sebastiano Esposito dall'Inter al Cagliari. La lunga trattativa di mercato si avvia infatti alla conclusione: in queste ore si stanno definendo gli ultimissimi dettagli tra le società, per quanto riguarda bonus e modalità di pagamento. La fumata bianca, ad ogni modo, è a un passo: sarà prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale di 6 milioni di euro più una percentuale da corrispondere alla società nerazzurra sulla futura rivendita. A riportarlo è TMW.

Nel corso della stagione 2024/2025 Esposito ha vestito la maglia dell’Empoli, disputando un totale di 37 partite tra campionato e Coppa Italia. In Serie A ha collezionato 33 presenze, segnando otto reti che lo hanno reso il miglior marcatore del club toscano. In Coppa Italia ha aggiunto due presenze e due gol, chiudendo così l’annata con dieci reti complessive.