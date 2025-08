Nunez all'Al-Hilal per 65mln! Sky: ingaggio monstre, cifre fuori mercato per l'Italia

Niente Milan per Darwin Núñez che, in uscita dal Liverpool, era stato per diversi mesi anche nel mirino del Napoli di Conte prima dell'arrivo dall'Udinese di Lorenzo Lucca. Le cifre ormai definitive svelate da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio spiegano anche il motivo per cui alla fine il club azzurro si è tirato fuori dalla corsa all'uruguagio. Costava troppo anche in relazione al rendimento dell'ultima stagione.

"Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, i Reds e l’Al-Hilal hanno raggiunto un accordo intorno ai 65 milioni di euro bonus compresi. Prima di scegliere l’Arabia, nello specifico, l’uruguaiano aveva fatto richieste molto importanti di salario, che il club allenato da Simone Inzaghi ha praticamente accettato. In definizione i dettagli contrattuali, poi visite e firme. In generale, si tratta di cifre decisamente fuori mercato per l’Italia e nello specifico per il Milan, che era il club più interessato".