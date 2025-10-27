Panchina Juve, Sky: primi contatti con Spalletti, in corsa Mancini e un napoletano

vedi letture

La Juventus si prepara ad aprire un nuovo capitolo dopo l’esonero di Igor Tudor, ufficializzato nella giornata di oggi, 27 ottobre. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio è stata decisiva per la sorte del tecnico croato, che lascia la panchina bianconera dopo appena 24 partite alla guida. La dirigenza, guidata da Giuntoli e Scanavino, ha già iniziato a muoversi per individuare il successore, puntando su profili di grande esperienza e personalità per rilanciare la squadra dopo un avvio di stagione altalenante.

Il primo nome in cima alla lista è quello di Luciano Spalletti, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale italiana e già protagonista dello scudetto del Napoli nel 2023. I contatti con il tecnico di Certaldo sono stati avviati per sondarne la disponibilità e discutere sia del progetto tecnico sia delle richieste economiche. In alternativa, resta viva la candidatura di Roberto Mancini, attualmente libero dopo l’esperienza con l’Arabia Saudita e già in passato vicino alla panchina juventina. Sullo sfondo, infine, c’è Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina, profilo giovane e apprezzato per le sue idee di gioco moderne, pronto a rappresentare una possibile opzione di continuità progettuale. A riportarlo è Sky Sport.