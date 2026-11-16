Ufficiale
Panchina d'Oro, Chivu succede a Conte! Il tecnico dell'Inter batte Fabregas e Gasperini
TuttoNapoli.net
Cristian Chivu conquista la Panchina d'Oro 2026 dopo lo scudetto e la Coppa Italia con l'Inter. Succede ad Antonio Conte, vincitore col Napoli.
È Cristian Chivu il vincitore della 35ª edizione della Panchina d'Oro, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico della FIGC al miglior allenatore della Serie A della passata stagione. Il tecnico dell'Inter, protagonista della conquista dello scudetto 2025/26 e della Coppa Italia, raccoglie così l'eredità di Antonio Conte, che aveva ottenuto il premio nella precedente edizione grazie al lavoro svolto sulla panchina del Napoli.
Panchina d'Oro 2026, la classifica: Chivu primo con 16 voti, Fabregas secondoLa premiazione si è svolta a Coverciano, dove Chivu ha ottenuto 16 preferenze da parte dei colleghi allenatori, conquistando il primo posto nella votazione. Alle sue spalle si è piazzato Cesc Fabregas, tecnico del Como, con 12 voti. Terza posizione per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, che ha raccolto 9 preferenze. Chivu diventa così il successore di Conte nell'albo d'oro del prestigioso riconoscimento.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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