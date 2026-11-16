Ufficiale Panchina d'Oro, Chivu succede a Conte! Il tecnico dell'Inter batte Fabregas e Gasperini

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Oggi alle 13:40 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Cristian Chivu conquista la Panchina d'Oro 2026 dopo lo scudetto e la Coppa Italia con l'Inter. Succede ad Antonio Conte, vincitore col Napoli.