Papera di Maignan, Nico Paz ringrazia: Como avanti 1-0 sul Milan al 45'

Si chiude sullo 0-1 il primo tempo allo Stadio Meazza, dove Milan e Como – gara che avrebbe potuto disputarsi perfino a Perth, in Australia – stanno dando vita a una sfida tattica e bloccata. A decidere fin qui è Nico Paz, bravo ad approfittare di un grave errore in impostazione di Maignan, che spalanca la strada al vantaggio ospite. L’avvio è prudente da entrambe le parti: i rossoneri attendono senza scoprirsi, consapevoli della qualità nel palleggio dei lariani, mentre il Como gestisce il possesso a ritmi contenuti, evitando di concedere spazi per le ripartenze del Diavolo.

Per oltre venti minuti le emozioni sono poche, con il primo episodio rilevante al 25’, quando Vojvoda trova la rete in contropiede, poi annullata tra fuorigioco e fallo su Ricci a inizio azione. Alla mezz’ora si registra il primo tiro in porta, con Leao che impegna Butez senza però angolare a sufficienza. Poco dopo arriva l’episodio chiave: Maignan sbaglia in costruzione e regala di fatto il pallone a Nico Paz, che non si lascia sfuggire l’occasione e firma lo 0-1. Il Milan prova a reagire immediatamente e sfiora il pari con Tomori, ma Butez salva con un grande intervento; nel finale di frazione il Como abbassa ulteriormente i ritmi e i rossoneri non riescono a creare pericoli concreti, andando al riposo sotto di un gol.