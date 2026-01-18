Ufficiale
Parma-Genoa, le formazioni: Cuesta rilancia i big, De Rossi con Ostigard
TuttoNapoli.net
La 21^ giornata di Serie A prosegue oggi, proponendo come lunch match Parma-Genoa. Due squadre in piena lotta per non retrocedere, ma reduci entrambi da ottimi risultati (i ducali hanno fermato il Napoli sullo 0-0, mentre i grifoni hanno avuto la meglio sul Cagliari con un netto 3-0). Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
Parma (4-3-1-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Pubblicità
Serie A
Copertina Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: Lobotka decisivo, che Vergara! Mazzocchi con garra di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com