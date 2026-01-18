Ufficiale Parma-Genoa, le formazioni: Cuesta rilancia i big, De Rossi con Ostigard

La 21^ giornata di Serie A prosegue oggi, proponendo come lunch match Parma-Genoa. Due squadre in piena lotta per non retrocedere, ma reduci entrambi da ottimi risultati (i ducali hanno fermato il Napoli sullo 0-0, mentre i grifoni hanno avuto la meglio sul Cagliari con un netto 3-0). Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Parma (4-3-1-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi