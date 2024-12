Ufficiale Parma-Monza, le formazioni: l'obiettivo azzurro Bonny va in panchina

vedi letture

Sono ufficiali le scelte di formazione del Parma di mister Fabio Pecchia e del nuovo Monza di mister Salvatore Bocchetti per la sfida in programma al Tardini alle ore 15, valida per il 18° turno di Serie A. Ecco i due undici in campo:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Cancellieri. Allenatore: Fabio Pecchia.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, D’Ambrosio; Caprari, Ciurria; Maldini. Allenatore: Salvatore Bocchetti.