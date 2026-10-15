Udinese, Piotrowski come McTominay: idoneità sportiva dopo intervento di ablazione cardiaca

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Jakub Piotrowski ha ricevuto il via libera per riprendere l’attività agonistica dopo l’intervento per un’aritmia cardiaca benigna.

Buone notizie per l’Udinese: Jakub Piotrowski ha ottenuto l’idoneità sportiva per riprendere l’attività agonistica dopo l’intervento di ablazione cardiaca a cui si è sottoposto lo scorso 14 settembre per trattare un’aritmia benigna. Il centrocampista polacco, classe 1997, può così tornare a disposizione di Kosta Runjaic, dopo diverse settimane di lavoro personalizzato. Una vicenda simile a quella che ha coinvolto Scott McTominay al Napoli, anche lui sottoposto a un intervento di ablazione per un’aritmia cardiaca e successivamente sottoposto ai controlli necessari per riprendere l’attività.

Udinese, il percorso di Piotrowski: dal malore al via libera medico

Il problema era emerso il 7 settembre, durante la partita casalinga contro la Lazio, quando Piotrowski era stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti. Gli accertamenti specialistici effettuati nei giorni successivi avevano individuato l’aritmia, rendendo necessario l’intervento. Dopo la procedura e il periodo di recupero, il centrocampista ha completato l’iter medico ottenendo il via libera per tornare a giocare. Ora potrà aumentare gradualmente i carichi di lavoro e riprendere gli allenamenti con il gruppo, tornando a disposizione dell’allenatore friulano.