Ultim'ora Follia Kolo Muani! La Juve 85’ in 10 cede al Como che vola a +10 sul Napoli

Vince facilmente il Como che approfitta di un'ingenuità clamorosa di Kolo Muani che dopo soli 4' si fa espellere dopo aver sferrato un pugno a Valle

Pugno in volto dopo 4' e la partita della Juventus termina subito a Como: Kolo Muani decide di abbandonare la sua Juventus dopo aver sferrato un pugno in volto a Valle per fallo di reazione. Il Como ne approfitta e con un gol di Nico Paz e la doppietta di Douvikas archivia la pratica in modalità facile. Gara ovviamente senza storia vista la superiorità numerica dei Lariani acquisita dopo pochissimi minuti.

Con questa vittoria il Como segue la scia di Lazio, Roma ed Inter: +10 dal Napoli che sprofonda a tante lunghezze dai 4 posti riservati alla qualificazione in Champions. Juventus ferma a 21 punti, +2 sul Napoli.