Ultim'ora Roma-Monza 4-0: Gasperini risponde a Lazio e Inter e torna al secondo posto

All'Olimpico la squadra giallorossa travolge i brianzoli con un netto 4-0. Il successo vale il controsorpasso sui nerazzurri in classifica.

La Roma batte il Monza 4-0 allo stadio Olimpico e risponde alle vittorie di Lazio e Inter. Quella di Gasperini è stata una vittoria senza storia, con il risultato già in cassaforte all'intervallo sul 3-0. I giallorossi tornano così al secondo posto, a due punti dalla Lazio capolista, dopo aver superato l'Inter.

Roma-Monza, i gol: Malen, doppietta di Soulé e Castro nel finale

Il primo tempo ha indirizzato la sfida: a segno Malen e poi Soulé, con due reti ravvicinate, al 24' e al 36'. Il Monza non è riuscito a reagire. Nella ripresa la Roma ha gestito il vantaggio e al 91' ha trovato il quarto gol con Castro, che ha chiuso i conti.

Classifica Serie A, la Roma risponde a Lazio e Inter e raggiunge il secondo posto

Il turno aveva visto le vittorie della Lazio contro il Torino e dell'Inter contro il Genoa. La Roma non ha lasciato scappare le rivali e, con il 4-0 al Monza, scavalca i nerazzurri. Ora è seconda a -2 dalla Lazio. Il campionato resta apertissimo nella parte alta della classifica.