Sprofonda la Fiorentina! L'Udinese vince e abbandona l'ultimo posto e aggancia i viola

L'Udinese batte 1-0 la Fiorentina grazie a Lovric, conquista la prima vittoria stagionale e abbandona l'ultimo posto.

L'Udinese conquista la prima vittoria stagionale battendo per 1-0 la Fiorentina nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium la formazione di Paolo Zanetti sblocca il risultato dopo appena dieci minuti con Lovric, bravo a capitalizzare una bella iniziativa di Zaniolo sulla destra. I friulani dominano il primo tempo e sfiorano ripetutamente il raddoppio: De Gea si oppone alle conclusioni di Ekkelenkamp, Zaniolo e Karlstrom, mentre Abankwah colpisce un palo. Il portiere spagnolo è poi costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio, sostituito da Christensen.

Udinese-Fiorentina 1-0, friulani non più ultimi: agganciati i viola

Nella ripresa Vanoli prova a scuotere la Fiorentina attraverso i cambi, ma l'Udinese continua a controllare la partita. Ai bianconeri viene annullata una rete di Kabasele per fuorigioco, mentre nel finale Pedro Goncalves sfiora il pareggio colpendo un palo in pieno recupero. La squadra di Zanetti conquista così tre punti preziosissimi nella corsa salvezza, abbandonando l'ultimo posto in classifica, scavalcando Venezia, Parma e Sassuolo e agganciando proprio la Fiorentina a quota nove punti, al sedicesimo posto.