Foto Sassuolo-Napoli 0-0, le statistiche: 21 tiri e nessun gol, azzurri poco concreti

Il Napoli domina nelle statistiche contro il Sassuolo, ma non concretizza: 21 conclusioni, otto tiri in porta e zero gol.

Il Napoli di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, nonostante una netta superiorità nelle principali statistiche della partita. Gli azzurri hanno chiuso la sfida del Mapei Stadium con il 60% di possesso palla e 21 conclusioni complessive, di cui otto nello specchio della porta difesa da Muric. La formazione di Roberto D'Aversa ha invece effettuato 11 tiri, centrando soltanto una volta la porta di Milinkovic-Savic.

Sassuolo-Napoli, superiorità azzurra anche negli expected goals

Anche il dato relativo agli expected goals premia la formazione partenopea, che ha fatto registrare un valore di 1,68 xG contro lo 0,88 dei padroni di casa. Netto il divario anche nel numero dei calci d'angolo, dieci per il Napoli contro uno del Sassuolo, mentre entrambe le squadre hanno costruito una sola grande occasione da gol. Numeri che evidenziano la maggiore produzione offensiva degli azzurri, incapaci però di concretizzare la mole di gioco sviluppata.