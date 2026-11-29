Como-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti lascia in panchina Conceicao, Zhegrova e Alajbegovic
Como-Juventus si gioca domenica 29 novembre 2026 allo stadio Sinigaglia, con calcio d'inizio alle 20:45. In panchina siedono Cesc Fabregas per i lariani e Luciano Spalletti per i bianconeri. Ecco le scelte dei due allenatori:
Le formazioni ufficiali di Como-Juventus
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.
Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.
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