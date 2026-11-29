Solo un punto col Sassuolo, Napoli ottavo: rischio -11 dalla Champions. La classifica

Il Napoli pareggia contro il Sassuolo, sale a 19 punti e rischia di scivolare a -11 dalla zona Champions.

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium e spreca un'importante occasione per accorciare le distanze dalle squadre che lo precedono in classifica. La formazione di Massimiliano Allegri sale a quota 19 punti, agganciando il Bologna e portandosi momentaneamente a due lunghezze dalla Juventus. Gli azzurri restano però a otto punti dal quarto posto occupato dal Milan, con il rischio di vedere aumentare il distacco dalla zona Champions League a 11 lunghezze in caso di successo dei rossoneri contro il Cagliari.

Serie A, il Sassuolo interrompe la striscia di sconfitte consecutive

Punto prezioso in chiave salvezza per il Sassuolo di Roberto D'Aversa, che interrompe una serie di sei sconfitte consecutive in campionato. I neroverdi salgono a quota nove punti, raggiungendo Fiorentina e Udinese, ma restano al terzultimo posto in virtù della peggior differenza reti. In vetta alla classifica comanda la Lazio con 35 punti, seguita dall'Inter a 32 e dalla Roma a 30, con i giallorossi che devono ancora scendere in campo contro il Monza.

La classifica aggiornata di Serie A dopo Sassuolo-Napoli 0-0

Lazio 35 (13 partite giocate)

Inter 32 (13)

Roma 30 (12)

Milan 27 (12)

Como 26 (12)

Frosinone 23 (13)

Juventus 21 (12)

Bologna 19 (13)

Napoli 19 (13)

Cagliari 16 (12)

Genoa 16 (13)

Atalanta 15 (12)

Torino 14 (13)

Monza 10 (12)

Lecce 10 (12)

Fiorentina 9 (13)

Udinese 9 (13)

Sassuolo 9 (13)

Parma 8 (13)

Venezia 7 (13)