Serie A, la classifica è un disastro: Napoli a -10 dal 4º posto ma il Milan può allungare
3-0 secco del Como alla Juventus in una gara senza storia vista l'espulsione di Kolo Muani dopo soli 4': +10 sul Napoli in classifica.
Sorride il Como dopo la vittoria contro la Juventus per 3-0: i Lariani seguono la scia delle prime in classifica e volano a 29 punti in 13 gare. Le prime quattro squadre stanno dimostrando una velocità ed un passo mai avute prime in Serie A. Sprofonda il Napoli a -10 dalla zona Champions. Non muove la classifica la Juventus che si ferma a 21 punti, perdendone uno dal Napoli.
La classifica aggiornata di Serie A dopo Como-Juventus 3-0
Lazio 35 (13 partite giocate)
Roma 33 (13)
Inter 32 (13)
Como 29 (13)
Milan 27 (12)
Frosinone 23 (13)
Juventus 21 (13)
Bologna 19 (13)
Napoli 19 (13)
Cagliari 16 (12)
Genoa 16 (13)
Atalanta 15 (12)
Torino 14 (13)
Monza 10 (13)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 9 (13)
Udinese 9 (13)
Sassuolo 9 (13)
Parma 8 (13)
Venezia 7 (13)
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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