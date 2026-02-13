Genoa, De Rossi: "Che schiaffo quel rigore di Napoli, ma abbiamo reagito bene"

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Quel rigore in pieno recupero con il Napoli ha lasciato il segno in casa Genoa ma domenica i rossoblù sono attesi da uno scontro diretto a Cremona e dunque è ora di voltare pagina. "Abbiamo reagito bene - ha detto oggi De Rossi - e in settimana abbiamo lavorato altrettanto bene. I primi giorni la beffa subita aveva portato un umore diverso ma si va avanti e si può ancora raggiungere il nostro obiettivo anche se lo schiaffo l'abbiamo sentito".

Fondamentale dunque la sfida agli uomini di Nicola, una sfida però "da non caricare troppo emotivamente. Bisognerà essere lucidi in campo e consapevoli della nostra classifica e del fatto che la Cremonese è una nostra diretta concorrente. Per noi sarà una partita molto importante come lo sono quando ci si avvicina alla fine della stagione. Non è uno spareggio ma è comunque una gara importante". Rosa praticamente al completo con Baldanzi unico dubbio. "Si sta allenando ma vediamo in questi due giorni in base al quadro generale se è il caso di portarlo subito e dargli qualche minuto. Lui ha fretta ma noi non dobbiamo averne". (ANSA).