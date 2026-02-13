Juventus, brutte notizie per Spalletti: infortunio per Thuram, rischia di saltare l'Inter
(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Alla Continassa è suonato l'allarme Khephren Thuram durante l'allenamento di vigilia della gara contro l'Inter. Il centrocampista della Juventus infatti ha rimediato una forte contusione e la sua presenza a San Siro è da considerarsi a rischio.
Lo staff medico bianconero monitorerà le condizioni del francese anche nella giornata di domani, a poche ore dal derby d'Italia contro i nerazzurri fissato alle 20.45. In caso di forfait, si candida Koopmeiners per affiancare capitan Locatelli in mediana. (ANSA).
