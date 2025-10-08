Polemiche per Milan-Como, De Siervo duro su Rabiot: "Pagato per giocare, rispetti i guadagni"

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perchè questa partita si potesse giocare all'estero". Così Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Serie A, a margine dell'Assemblea di Lega dei club allo stadio Olimpico, commenta le parole del centrocampista rossonero Rabiot che aveva definito folle la decisione di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia.

"La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perchè questa cosa abbia delle logiche - ha aggiunto l'ad della Lega -. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare", ha concluso. (ANSA).