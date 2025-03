Pres. Inter esalta Inzaghi: "Panchina d'Oro dimostrazione di quanto sia serio e preparato"

vedi letture

In Lega Serie A a Milano, è arrivato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta il quale ha commentato ai microfoni dei media presenti la Panchina d'Oro di Simone Inzaghi. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di TuttoMercatoWeb: "E' stato un premi assolutamente meritato. Siamo molto felici per lui perché se lo è meritato ampiamente. E' la dimostrazione di quanto sia un professionista serio e un ragazzo molto preparato", ha detto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).