"Ricorderò i vostri metodi", DG Juve smorza i toni con Al-Khelaifi: "Nessuna lite..."

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha tracciato un bilancio del mercato bianconero, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Lois Openda ed Edon Zhegrova: “Voglio ringraziare i calciatori che sono andati via, gli auguriamo il meglio. Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio rispetto alla situazione economica, pensando anche alle regole Uefa sulla sostenibilità finanziaria. Non siamo diversi da altri club, dobbiamo valutare attentamente le nostre finanze e cercare di creare una rosa particolarmente competitiva.

La squadra era già competitiva, abbiamo cercato di rinforzare la rosa e penso che ci siamo riusciti. Nell’ultima parte della finestra di mercato abbiamo portato a casa questi due giocatori, una cosa che volevamo raggiungere era tenere la spina dorsale della squadra. Non eravamo a nostro agio nel vendere alcuni calciatori che possono avere un ruolo fondamentale per noi, e volevamo che un ruolo del genere potesse averlo chi sarebbe arrivato.

Per quanto riguarda Openda e Zhegrova, siamo entusiasti che siano entrati a far parte del club. Sono due trasferimenti arrivati piuttosto tardi, per quanto riguarda Edon è stata solo una questione di tempistiche: stavamo aspettando di capire cosa sarebbe successo con Nico Gonzalez e l’Atlético Madrid. Sono stati molto pazienti, abbiamo chiuso proprio sul gong. Con Lois abbiamo parlato a lungo, abbiamo dovuto aspettare alla fine e siamo riusciti a chiudere nelle ultime ore di mercato, perché è diventato disponibile in quella fase: c’erano diversi parametri da considerare e noi abbiamo pensato che il suo stile di gioco fosse l’ideale per noi. Ho letto stranamente alcuni articoli su discussioni che posso aver avuto con il presidente del PSG: sono voci assolutamente false, sono bugie, non abbiamo avuto alcuna discussione. Io sono sempre stato un grande sostenitore dei grandi club, con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto e lo stesso è avvenuto con il PSG”.