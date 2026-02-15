Allo Zini vince la paura: finisce 0-0 tra Cremonese e Genoa

Finisce senza reti la sfida della 25ª giornata tra Cremonese e Genoa allo Stadio Giovanni Zini. Uno 0-0 povero di emozioni che fotografa bene la tensione e la prudenza delle due squadre, entrambe ferme al 16° posto con 24 punti, tre in più rispetto a Fiorentina e Lecce (con i salentini che devono recuperare una gara). Nel primo tempo è il Genoa allenato da Daniele De Rossi a rendersi più pericoloso, prima con un tentativo dalla distanza di Messias deviato in corner da Audero e poi con l’occasione più nitida: Norton-Cuffy calcia con precisione verso l’angolo, ma il portiere rossogrigio si supera con un intervento decisivo. La Cremonese risponde soprattutto su palla inattiva, sfruttando la fisicità di Milan Djuric, che nel finale di tempo tenta una rovesciata sugli sviluppi di corner senza però trovare la deviazione vincente.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Genoa parte meglio e sfiora il vantaggio ancora con Messias, che dopo uno scambio rapido calcia verso il primo palo mancando di poco l’incrocio. Con il passare dei minuti, però, cresce la Cremonese, sempre pericolosa con Djuric che al 65’ serve Grassi per un tiro dal limite neutralizzato da Bijlow. De Rossi prova a cambiare l’inerzia inserendo Ekator, Martin e Baldanzi – al debutto in rossoblù – ma i cambi non producono l’effetto sperato. Nel finale l’occasione più clamorosa capita ai padroni di casa, con Bonazzoli che in pieno recupero colpisce la traversa. Il risultato non si sblocca: allo Zini prevale la paura di perdere su quella di vincere.