Roma, ancora porte girevoli in difesa: Smalling in Arabia, arriva Hermoso

Hermoso in arrivo, trattativa per Hummels e Smalling in uscita. Come scrive Il Corriere dello Sport il mercato della Roma non è finito. Ghisolfi ha chiuso per il difensore spagnolo, ancora svincolato e corteggiato nei giorni scorsi dal Galatasaray ma che alla fine ha preferito il trasferimento in Italia, in un club come la Roma che gli garantirà maggiore visibilità. I turchi avevano offerto allo svincolato un contratto da 4,5 milioni netti a stagione ed avevano anche già organizzato il suo volo per Istanbul per stasera alle 20: un tentativo per mettere pressione al giocatore e fargli accettare la proposta. Ma Ghisolfi ieri sera ha chiuso l’accordo: il diesse ha avuto una call con l’entourage del giocatore nel pomeriggio e ha alzato l’offerta che ha portato al sì definitivo e a programmare il suo sbarco nella capitale domani.

Via Smalling, dentro Hummels

Per un difensore che arriva, un altro se ne va: Smalling è in uscita, un'operazione che permetterà alla Roma di risparmiare 4,5 milioni di euro lordi. Soldi che potranno essere investiti totalmente su Hummels. Il centrale tedesco - scrive Il Corriere dello Sport - continua a essere senza squadra nonostante le diverse offerte arrivate in giro per l’Europa e dall’Arabia. Dopo il primo contatto con i giallorossi di oltre un mese fa, adesso l’imminente uscita dell’inglese ha permesso al club di ritornare sul difensore che ha chiesto un biennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Non vanno naturalmente dimenticate anche le commissioni richieste dagli agenti dei due giocatori che faranno alzare il costo delle operazioni.