Roma, che tegola: altro infortunio per Dybala e c'è lesione

Arrivano aggiornamenti dall'infermeria della Roma sulle condizioni di due dei suoi protagonisti della prima squadra. Ieri si è fatto male Paulo Dybala nella partita contro il Cagliari, dovendo uscire da subentrato, e i primi esami hanno evidenziato per la Joya una lesione al muscolo semitendinoso alla coscia sinistra, con tempi da valutare relativamente al suo rientro ma che stando a Sky Sport sono da stimare circa in un mese.

Per il difensore olandese Devyne Rensch, invece, è emersa una lesione all'adduttore lungo sinistro. Per entrambi, dunque, niente partenza per le rispettive Nazionali. Lo riporta ancora l'emittente satellitare.