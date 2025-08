Roma, Gasperini a gamba tesa sulle vecchie gerarchie: tolta la fascia a Pellegrini

vedi letture

È ufficiale: Lorenzo Pellegrini non è più il capitano della Roma. L’annuncio è arrivato direttamente dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che ha deciso di rivedere le gerarchie nello spogliatoio e togliere la centralità al centrocampista, che nello scorso mercato di gennaio era stato anche accostato al Napoli.

La scelta, nell’aria da giorni, segna una svolta importante nella gestione del gruppo: Gasperini non solo ha tolto la fascia a Pellegrini, ma ha anche introdotto un nuovo criterio per l’assegnazione del ruolo di leader della squadra. Un cambiamento che apre a nuovi scenari nello spogliatoio romanista e che segna l’inizio di una nuova era sotto la guida dell’allenatore ex Atalanta.