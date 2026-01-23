Roma, Gasperini ora si aspetta una crescita: "Servono punti con le big"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "E' venuta fuori per noi una partita perfetta, abbiamo tenuto tutti in considerazione, perché la partita valeva tantissimo per la classifica. E' stato un test probante". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Stoccarda. "La vittoria è un risultato che cerchiamo a prescindere dall'avversario, non speculiamo mai sul punticino - ha aggiunto -. Ci mancano ora i punti con le prime, anche se alcune partite giocate con le big sono state ottime.

Se iniziamo a fare punti lì ci avviciniamo a loro e ci sentiremmo ancora più forti". Gasperini ha concluso parlando del mercato: "In attacco siamo ancora in emergenza. Non è facile fare qualcosa a gennaio, lo sappiamo, se riuscissimo sarebbe importante". (ANSA).