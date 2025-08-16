Roma, Gasperini perde la pazienza: “Da 20 giorni siamo fermi! Sappiamo del fair play finanziario…”

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in zona mista al termine della sfida amichevole che i giallorossi hanno pareggiato 2-2 contro il club saudita del NEOM. Di seguito le sue dichiarazioni: "Due ripartenze, due gol? Non sono problemi di difesa, ma di squadra. Le ripartenze si prendono di squadra, eravamo anche in vantaggio, ce n'è stata un'altra anche al di là dei gol. Non è stato bello. Non c'era alcun motivo per prendere queste infilate, lavoreremo per non prenderle".

C'è pesantezza nelle gambe?

"Tranne che in un caso abbiamo giocato con più fresco, giocare con questo caldo per la prima volta dopo settimane non ci ha permesso di essere veloci, ma è stata utile".

Come ha visto Dybala? Falso nueve?

"Spero di no, spero che possa fare il suo ruolo normale e che saremo in grado di fare bene con le prime punte".

Hermoso-Ghilardi, come sceglie fra i due?

"Ghilardi è appena arrivato, ha fatto una prima partita buona, oggi era in difficoltà, questo succede sia ai ragazzi giovani che per il periodo in cui siamo. Lavoriamo sia su di lui che su Hermoso, un giocatore che ha giocato a certi livelli per tanti anni".

A sinistra si aspetta qualcosa dal mercato?

"Vediamo, non so cosa sarà possibile".

Bailey e Sancho?

"E' inutile fare apprezzamenti su giocatori che non sono della Roma".

Il sistema di gioco?

"L'impianto di gioco c'è, con la migliore condizione e con più partite sulle spalle dobbiamo fare meglio".

Esclude la partenza di Kone?

"Questa è una squadra con delle qualità, bisogna cercare di migliorarla, ma con la società siamo molto chiari e condividiamo cosa fare, vediamo cosa succederà. Kone è molto forte, sarebbe una perdita, bisogna vedere cosa si può fare da qui alla fine del mercato, la situazione del Fair Play Finanziario la conoscete. Se devi stare fermo così a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato, se è possibile fare qualcosa. Quello che bisogna fare sono stato chiarissimo, così come la società è stata chiara con me, speriamo di poterlo realizzare".

Cosa portiamo a casa di positivo oggi?

"L'impianto di gioco c'è, la squadra sa muoversi, abbiamo sprecato l'opportunità di fare una buona gara subendo due rimonte, poi chiaro che subentrano stanchezza e altro. Siamo ad agosto, è un periodo di allenamento ottimo".

Dice che è stato chiaro: come tempi ha avuto rassicurazioni diverse?

"Purtroppo le tempistiche sono quelle del mercato, per tutti, non sono quelle che vorrebbe avere Massara o il club. Il mercato si accende, si completa o finisce a campionato iniziato. È una bestialità questa, ma è così per tutti".