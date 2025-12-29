Ufficiale Roma-Genoa, formazioni: Gasp rilancia Ferguson, De Rossi con Ostigard dal 1'

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Roma e Genoa, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini torna a schierare dal primo minuto il numero 9 di ruolo: giocherà Ferguson titolare insieme a Soulé e Dybala. Daniele De Rossi invece conferma il tandem d'attacco Ekuban-Vitinha, spazio poi a Ostigard in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Bah, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostiaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. A disposizione: Lysionok, Marcandalli, Sabelli, Onana, Fini, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Ekhator. Allenatore: Daniele De Rossi