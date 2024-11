Roma, mal di trasferta: appena 5 vittorie finora nel 2024 per i giallorossi

Mal di trasferta per la Roma che fatica a vincere le partite fuori dall'Olimpico. Sommando infatti le 23 gare esterne disputate finora in tutto il 2024, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, i giallorossi sono usciti vincitori in appena 5 di queste, quasi una ogni cinque.

Le gioie esterne si contano sulle dita di una mano: Salernitana, Frosinone, Monza, Milan e Udinese, tutte con De Rossi in panchina (dal 29 gennaio al 14 aprile). A Ranieri l'arduo compito di trovare la cura e la prima gara del nuovo tecnico giallorosso è proprio in trasferta nel derby del Sole contro il Napoli.