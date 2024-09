Roma-Manolas, altri retroscena sul mancato arrivo: la ricostruzione

I contatti tra Manolas e De Rossi ci sono stati e hanno portato al via libera dell'allenatore circa questa possibile operazione per la Roma. Nelle ultime ore però, scrive 'Gazzetta.it', è arrivato il dietrofront della proprietà: con l'arrivo di Hummels - sbarcato poco fa a Fiumicino - la Roma ha quattro centrali di difesa senza contare la stima di De Rossi per il giovane Nardin che sarebbe stato chiuso oltremodo dall’arrivo del grande ex. Manolas proseguirà quindi altrove la sua carriera. In questo momento l'ex calciatore della Salernitana sta riflettendo su un'offerta del PAOK Salonicco.