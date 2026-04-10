Roma-Pisa, le formazioni ufficiali: una sola novità per Gasperini
Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Roma-Pisa, anticipo che apre la 32ª giornata di Serie A. Con l'assenza di Mancini nella difesa giallorossa, Gian Piero Gasperini propone Ghilardi nel trio arretrato. Assente Wesley, spazio a Rensch sulla sinistra. Hiljemark decide di affidarsi al solo Moreo in attacco, lasciando in panchina Durosinmi.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Esmoris, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Seck, Mirra, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. All. Gian Piero Gasperini.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Moreo. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrsado, Akinsanmiro, Durosinmi, Vural, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic. All.: Oscar Hiljemark.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro