Roma, sospiro di sollievo per Dybala: ecluse lesioni. I tempi di recupero

Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala, uscito dolorante al ginocchio dalla gara di Europa League con il Porto. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l’attaccante argentino hanno escluso l’esistenza di lesioni: solo una forte contusione, ma nulla di più.

Il rientro. Da capire, comunque, i tempi di rientro, dato che la Joya sente comunque dolore e il ginocchio ieri si era gonfiato. Difficilmente Dybala potrà essere in campo nella prossima di campionato con il Parma: se fosse nei convocati, partirebbe realisticamente comunque dalla panchina. La speranza di Claudio Ranieri, in compenso, è di averlo a disposizione per il ritorno con il Porto, in programma giovedì prossimo all’Olimpico dopo l’1-1 del Dragao.

Il sostituto. Da valutare anche chi prenderà il posto di Dybala con i crociati: ieri sono scesi in campo sia Tommaso Baldanzi che Matias Soulé. Entrambi hanno le caratteristiche per giocare al posto dell’ex Juventus e per entrambi la Roma ha resistito alle sirene di mercato nell’ultima finestra di trasferimenti invernale.