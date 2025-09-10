Roma, subito tegola per Gasperini: infortunio per Wesley

vedi letture

Infortunio per Wesley, che ha saltato la partita che la nazionale brasiliana ha perso per 1-0 con la Bolivia nella notte scorsa. L'esterno della Roma non è andato neanche in panchina per un problema a una coscia. Le sue condizioni saranno valutate a Trigoria al suo ritorno nella Capitale.

Wesley aveva giocato da titolare la precedente gara del Brasile di Ancelotti, in occasione del successo per 3-0 sul Cile di giovedì scorso. A questo punto il 22enne calciatore giallorosso è a rischio forfait per la ripresa del campionato, che vede la Roma impegnata in casa contro il Torino, domenica prossima alle 12.30. Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.