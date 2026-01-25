Roma, tegola Kone! Trasferta di Napoli a forte rischio: la prima diagnosi

Serie A
di Antonio Noto

Cambio forzato per la Roma, dopo un'ora di gioco del posticipo pareggiato 1-1 con il Milan. Sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, Gasperini deve rinunciare a un pezzo da novanta del suo centrocampo come Manu Kone, che ha alzato bandiera bianca per aver sentito tirare il flessore della coscia destra dopo un duello con il connazionale Rabiot. Al suo posto dentro Pisilli.

Il centrocampista francese dovrebbe aver riportato uno stiramento, come rivela nel post-partita il tecnico giallorosso ai microfoni di Rai 2. Dovrebbe restare ai box tra le due e le tre settimane, quindi potrebbe saltare la sfida di metà febbraio contro il Napoli. 