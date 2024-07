Romano: "Morata rifiuta l'Arabia. Vuole tornare in Italia". La clausola è bassissima

Come scrive sui suoi canali social il giornalista Fabrizio Romano, Álvaro Morata ha ricevuto due proposte dalla Saudi Pro League. La migliore è quella dell'Al Qadsiah, lo stesso club di Nacho. Morata ha sempre dato priorità al ritorno in Serie A. Nessuna decisione è stata presa finora. Clausola di rescissione nel suo contratto con l'Atletico Madrid: 12/13 milioni di euro.

🚨🇸🇦 Álvaro Morata has received two proposals from Saudi Pro League. The best one is from Al Qadsiah, same club as Nacho.



Morata has always been giving priority to Serie A return.



NO decision made yet.



Release clause into his Atléti contract: €12/13m.