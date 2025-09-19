Seconda vittoria di fila per Pisacane, trascinato da Belotti: il Cagliari ribalta il Lecce

Il Cagliari batte 2-1 il Lecce in trasferta dopo una partita molto combattuta ed emozionante. A passare in vantaggio sono i salentini, che sfruttano una grandissima giocata di Sottil sulla fascia sinistra per sbloccare il risultato al 5': l'esterno ex Fiorentina salta il diretto avversario e crossa con il mancino per l'accorrente Tiago Gabriel, che di testa non perdona Caprile. Non dura però molto la gioia della squadra di Eusebio Di Francesco, visto che al 33' il contropiede nato da una grande giocata di Esposito e proseguito da un assist al bacio di Palestra per Belotti, che da pochi metri non sbaglia e batte Falcone. Il tris non arriva per questione di centimetri, con Esposito che dopo aver battuto il corner raccoglie la respinta e centra il palo con un destro a giro di rara precisione.

La ripresa comincia con i rossoblù che spingono alla ricerca del vantaggio, ma il Lecce tiene duro, almeno fino al 71', quando Tiago Gabriel vanifica quanto di buono fatto finora con un intervento scellerato in area di rigore ai danni di Belotti. Dagli undici metri si presenta il Gallo, che non sbaglia incrociando e battendo Falcone con un destro preciso. Da lì in poi non cambia più niente e Pisacane può esultare al termine del match.