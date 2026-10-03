Serie A, Altobelli: "Sarebbe bello vedere anche Napoli e Milan in lotta"
La Serie A sta per entrare nel vivo e, tra le squadre indicate ai vertici, l’Inter continua a essere considerata una delle principali candidate al titolo. Alle spalle dei nerazzurri, però, non mancano le avversarie pronte a inserirsi nella lotta, dalla Roma al Milan fino al Napoli. Il campionato resta quindi aperto, con diverse squadre chiamate a confermare le proprie ambizioni. Alessandro Altobelli, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni.
L’Inter è la più forte del campionato?
"Penso di sì. Ci hanno messo anni per fare questa squadra, per essere competitiva. Adesso lo è e il merito è di Ausilio e Marotta: i due manager migliori che ci sono in Italia".
La Roma darà filo da torcere ai nerazzurri?
"È una squadra costruita bene, che gioca un buon calcio e i risultati la premiano. Sarebbe bello che lassù ci sia un po' di lotta anche con Milan e Napoli".
Malen continua a sorprendere.
"Lo conoscevo poco, ma è un ottimo attaccante".
Pio Esposito somiglia un po' a lei?
"In questo momento è uno dei migliori attaccanti che abbiamo in Italia. Non ci sono tanti attaccanti che danno così l'anima quando giocano. Sta dando soddisfazioni all'Inter e alla Nazionale, si merita tutti gli elogi perché dà tutto. Di paragoni non ne faccio: magari è anche più forte di me, ma come dico sempre io ero più forte di tutti (ride, ndr). Ho lasciato dei ricordi e mi auguro che anche Esposito riesca a dare tante soddisfazioni".
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