Foto Serie A, classifica: la Roma in testa col Napoli, a -6 la Juve e il Como sogna

Dopo le tre partite delle 18:30 di questo turno infrasettimanale, la classifica vede la Roma nuovamente in testa a pari punti con il Napoli; la Juventus torna a vincere e si piazza a quota 15, a sei lunghezze dal primo posto, mentre il Como di Fabregas è in piena zona Europa e continua a sognare.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 18:30:

1. Napoli - 21 punti (9 partite)

2. Roma - 21 (9)

3. Milan - 18 (9)

4. Como - 16 (9)

5. Inter - 15 (8)

6. Juventus - 15 (9)

7. Bologna - 14 (8)

8. Atalanta - 13 (9)

9. Udinese - 12 (9)

10. Lazio - 11 (8)

11. Cremonese - 11 (8)

12. Torino - 11 (8)

13. Sassuolo - 10 (8)

14. Cagliari - 9 (8)

15. Parma - 7 (9)

16. Lecce - 6 (9)

17. Verona - 5 (9)

18. Fiorentina - 4 (8)

19. Pisa - 4 (8)

20. Genoa - 3 (8)