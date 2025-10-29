Serie A, classifica: la Roma in testa col Napoli, a -6 la Juve e il Como sogna
Dopo le tre partite delle 18:30 di questo turno infrasettimanale, la classifica vede la Roma nuovamente in testa a pari punti con il Napoli; la Juventus torna a vincere e si piazza a quota 15, a sei lunghezze dal primo posto, mentre il Como di Fabregas è in piena zona Europa e continua a sognare.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 18:30:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Como - 16 (9)
5. Inter - 15 (8)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 14 (8)
8. Atalanta - 13 (9)
9. Udinese - 12 (9)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
