La Juve ritorna alla vittoria e si rilancia, Bologna ko: i rossoblù terminano in 10

Vittoria di grande valore per la Juventus, che espugna il Dall’Ara superando il Bologna per 1-0 al termine di una gara intensa. Il primo tempo è ricco di occasioni, soprattutto per i padroni di casa che partono fortissimo e costringono Di Gregorio a interventi decisivi su Pobega, Orsolini e Cambiaghi. Con il passare dei minuti cresce anche la Juve, trascinata da Yildiz, mentre un gol di David viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nonostante il ritmo elevato e le numerose occasioni, si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e la partita sembra più bloccata, almeno fino ai cambi. A rompere l’equilibrio è Cabal, che da subentrato sfrutta al meglio il cross preciso di Yildiz e firma di testa l’1-0 bianconero. Poco dopo arriva un altro colpo durissimo per il Bologna: Heggem viene espulso per fallo su Openda, lasciando i suoi in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Italiano prova a spingere fino alla fine, ma la Juventus resiste e porta a casa tre punti preziosi.