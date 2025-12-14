CLASSIFICA - La Juve sorpassa il Bologna: ora è a -1 dal 4° posto

CLASSIFICA - La Juve sorpassa il Bologna: ora è a -1 dal 4° posto
Ieri alle 22:50Serie A
di Antonio Noto

Dopo il ko di Napoli, la Juventus torna a vincere e manda un importantissimo segnale per quel che riguarda la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Il successo per 1-0 in casa del Bologna porta ai bianconeri motivi per sorridere che vanno oltre i "semplici" 3 punti, con la classifica che ora dice -1 dal 4° posto in attesa della partita di domani della Roma. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*
Juventus 26
Bologna 25
Como 24*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

* una partita in meno