Serie A, classifica: Napoli vola a +8 sulla Juve quinta (ed il Como può staccarla!)
Non va oltre l'1-1 la Juventus contro il Sassuolo: la squadra di Luciano Spalletti resta al quinto posto in classifica con 54 punti ed il Napoli quindi allunga a +8 grazie alla vittoria di venerdì sul Cagliari. Opportunità ghiotta anche per il Como, che con un successo si piazzerebbe da solo in quarta posizione a +3 sui bianconeri.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 subite
2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate, 47 reti fatte e 23 subite
3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate, 46 reti fatte e 30 subite
4 - Como 54 punti, 29 partite giocate, 48 reti fatte e 22 subite
5 - Juventus 54 punti, 30 partite giocate, 52 reti fatte e 29 subite
6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate, 39 reti fatte e 23 subite
7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 subite
8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate, 38 reti fatte e 34 subite
9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate, 29 reti fatte e 28 subite
10 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate, 35 reti fatte e 42 subite
11 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate, 35 reti fatte e 39 subite
12 - Parma 34 punti, 30 partite giocate, 21 reti fatte e 38 subite
13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate, 36 reti fatte e 42 subite
14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate, 34 reti fatte e 53 subite
15 - Cagliari 30 punti, 30 partite giocate, 31 reti fatte e 42 subite
16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate, 34 reti fatte e 43 subite
17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate, 25 reti fatte e 44 subite
18 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 subite
19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate, 23 reti fatte e 49 subite
20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate, 22 reti fatte e 51 subite
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro