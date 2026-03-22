Serie A, classifica: stop Inter, Milan a -6 e Napoli a -7

vedi letture

L'Inter non va oltre il pareggio con la Fiorentina al Franchi e perde due punti dalle inseguitrici Milan e Napoli. La squadra di Chivu ora inizia a guardarsi le spalle con i rossoneri a -6 e gli azzurri a -7. La Fiorentina, dal canto suo, guadagna 1 punto sul Lecce e si mantiene fori dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18