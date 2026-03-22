Che brutta Inter! Domina la Fiorentina, ma spreca tantissimo e finisce 1-1

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Termina 1-1 la sfida tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. I nerazzurri partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena 33 secondi grazie a Francesco Pio Esposito, che di testa finalizza un perfetto cross di Nicolò Barella. L’Inter sfiora più volte il raddoppio, ma la Fiorentina cresce col passare dei minuti e va vicina al pareggio prima con Albert Guðmundsson e poi con Moise Kean, senza però riuscire a concretizzare nel primo tempo.

Ndour firma il pari, finale al cardiopalma

Nella ripresa i ritmi si abbassano e l’Inter prova a gestire il vantaggio, ma la Fiorentina aumenta progressivamente la pressione. Dopo alcune occasioni, tra cui un tentativo di Cher Ndour ben respinto da Yann Sommer, arriva il gol del pareggio al 77’: errore in uscita di Barella, tiro di Guðmundsson e tap-in vincente proprio di Ndour. Nel finale i viola sfiorano addirittura il sorpasso, mentre l’Inter prova a reagire con Manuel Akanji e ancora Esposito, ma è decisivo David De Gea con un intervento miracoloso che evita la beffa e fissa il risultato sull’1-1.