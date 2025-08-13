Serie A supermarket: Leoni è del Liverpool! Affare lampo, le cifre al Parma

Il Liverpool, reduce dalla sconfitta nel Community Shield contro il Crystal Palace, prosegue i contatti con il Parma per definire il trasferimento di Giovanni Leoni. I Reds hanno messo sul tavolo un’offerta da 31 milioni di euro più 4 di bonus per il difensore classe 2006, reduce da una stagione in Serie A con 17 presenze e 1 gol all’attivo. L’obiettivo delle parti è trovare al più presto un’intesa definitiva per chiudere l’operazione e permettere al giovane italiano di approdare in Premier League.

Sul fronte acquisti, il Parma si è già mosso per rinforzare il reparto offensivo, ufficializzando oggi l’arrivo di Matija Frigan dal Westerlo. L’attaccante croato, classe 2003, è stato acquistato per una cifra di circa 10 milioni di euro. L’operazione rientra nella strategia del club emiliano di mantenere competitività e qualità tecnica, anche in caso di partenza di pedine importanti come Leoni. A riportarlo è Sky Sport.