Genoa, Vitinha e Colombo trascinano il Genoa B: 5-2 nella sfida in famiglia

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Tripletta di Vitinha e doppietta di Colombo: il Genoa B domina la sgambata.

Il Genoa B si aggiudica con un netto 5-2 la tradizionale sgambata in famiglia disputata al "Benatti" di Moena, mettendo in mostra la coppia offensiva che tanto aveva brillato nella scorsa stagione. Protagonisti assoluti Vitinha, autore di una tripletta, e Lorenzo Colombo, che firma una doppietta. Il primo vantaggio arriva dopo undici minuti grazie al colpo di testa del portoghese su cross di Sabelli. Il Genoa A prova a reagire con Marcandalli e Baldanzi, ma senza riuscire a impensierire concretamente la retroguardia avversaria prima dell'intervallo.

Vitinha show, Colombo completa l'opera: poi il Genoa A vince ai rigori

Nella ripresa il Genoa B dilaga. Vitinha approfitta di un errore di Amorim per firmare il raddoppio, quindi serve l'assist a Colombo per il 3-0. Il Genoa A accorcia con Havel e torna in partita grazie ad Amorim, bravo a sfruttare un'incertezza di Mihelsons, ma nel finale sono ancora Vitinha e Colombo a chiudere definitivamente i conti sul 5-2. Al termine dell'amichevole spazio anche alla serie dei calci di rigore, vinta dal Genoa A, che si impone grazie alle reti di Doumbia, Ellertsson, Puczka e Havel, mentre Sommariva risulta decisivo neutralizzando i tentativi di Colombo e Norton-Cuffy.